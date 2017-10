Svadhisthana: Il regno del sentire

Sentire con il corpo, con la pelle, con il desiderio, con il sesso. Il regno del sentire e del desiderare. La sessualità Movimento, piacere, desiderio, emozioni forti. Eros è il preludio alla forza del terzo chackra. Eros è divino, desiderio divino che ci accosta alle cose, è il potentissimo Kama, l'energia di attrazione che regge l'universo. Onorare i nostri desideri, concedere alle sensazioni di guidarci, è un atto di amore per noi stessi, per il bambino che siamo stati e per la vita attuale, il nostro adesso. L'energia Kundalini Il serpente arrotolato riposa alla base della colonna verebrale e la sua energia spirale può risalire verso i chackra superiori, verso il cuore, verso la spiritualità. Il secondo chackra non è solo sessualità, è sensibilità, gusto, creatività artistica, procreazione, emozione, passione per le cose. E' energia femminile che accoglie l'altro, che stringe chi ama, che esprime fiducia. Bloccare l'energia Kundalini significa cedere alla paura, trattenere l'emozione e il desiderio, aver paura di perdere il controllo e di lasciarsi andare. Il demone Il demone di questo chackra è la colpa che priva dell'esperienza profonda del piacere. E le colpe che minacciano il piacere sono molte: non posso godere appieno di questo momento e devo controllarmi, sono in lotta col mio peso e mi sento in colpa quando mangio, non posso interrompere questa relazione e mi sento in colpa verso il mio partner, vorrei cambiare vita e mi sento in colpa verso i miei figli, non posso andare in vacanza perché mi sento in colpa verso i miei genitori anziani, devo completare gli studi o mi sentirò in colpa verso i sacrifici della mia famiglia. La colpa mina l'autostima e nega al desiderio di fiorire. La malattia La svalutazione del secondo chackra può comportare problemi agli organi genitali, alla vescica e alla colonna lombosacrale. Nella donna la malattia riguarda l'utero per l'estrema dedizione agli altri che dimentica sé stessi. In entrambi i sessi riguarda le gonadi, le ovaie e i testicoli che regolano la fertilità. Altri disturbi associati sono i cicli mestruali irregolari, le cistiti ricorrenti, l'insoddisfazione sessuale e il dolore ai rapporti. I fiori per Svadhisthana... I fiori per Svadhisthana Hornbean Questo fiore di Bach, il carpino bianco, è utile a chi manca di vitalità e a chi contiene la propria emotività. Le spie di questo atteggiamento si riconoscono nelle frasi tipiche che accompagnano la giornata: "sono stanco di questa routine", "ho la testa pesante e non riesco a concentrarmi", "devo tirare avanti anche se non ne posso più". Cherry Plum Giornate fatte di autocontrollo, di impegno meticoloso, di dedizione verso il lavoro o verso gli altri dimenticando sé stessi. Poca spontaneità ed emozioni sotto chiave. Hanno bisogno di Cherry Plum le persone sull'orlo di una crisi di nervi, che gestiscono gli impegni pressanti a fatica e hanno paura di fare il botto: " ho paura di esplodere" , " se vado avanti così scoppio". Sciogliere il ghiaccio L'energia deve essere rilasciata lentamente, non deve esplodere e disperdersi. Come il ghiaccio si trasforma in acqua che fluisce la rigidità deve sciogliersi in movimento, in espressività, in creatività, in sessualità, in gusto e desiderio per le cose belle della vita. Usciamo dalla rigidità delle imposizioni e facciamoci guidare dalle sensazioni verso il bello della vita. Stefania Piloni pubblicato sul LIFEGATE magazine n.31