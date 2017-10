Svelati in America due segreti vecchi di milioni e miliardi di anni

Dalla prestigiosa Università della California Los Angeles arrivano le ultime notizie, sull'origine biologica di quelli che si candidano realisticamente come i fossili più antichi del mondo, vecchi di tre miliardi e mezzo di anni. Il paleobiologo J. William Schopf, responsabile della ricerca, ha utilizzato un nuovo sistema di spettroscopia laser che consente di realizzare una "mappa molecolare" dell'oggetto osservato, osservando le rocce al loro interno per individuare i materiali che le compongono. Si tratta di una tecnica non distruttiva e particolarmente adatta a individuare la presenza del carbonio, che contraddistingue la materia vivente. Le analisi hanno dimostrato, che gli antichissimi fossili contengono materia organica, molto probabilmente microbi. Altrettanto affascinante - e rivolta a tempi molto più recenti, dato che parliamo di "soli" 400 milioni di anni fa- è la scoperta fatta da Steven Porter della Johns Hopkins University, che analizzando la composizione di un'antica pianta fossile e paragonandola con la vegetazione attuale è riuscito ad identificare quello che probabilmente è stato uno dei primi organismi viventi ad affrontare la vita sulla terraferma. E questo rende ancor più notevole il fatto che Porter - che presenterà i risultati delle sue ricerche alla Geophysical Society of America - non sia un cattedratico ma uno studente universitario. E' stata la passione che l'ha spinto a dedicarsi alla biologia molecolare, e poi a chiedere l'aiuto di Hope Jahren, una giovane assistente alla facoltà di geologia, per studiare a fondo l'elusiva pianticella fossile - grande come una moneta da 10 centesimi di dollaro - arrivando a identificarla come un lichene. La sua scoperta, utile per identificare la strategia biologica agli inizi della vita, insomma per capire meglio come siamo passati dalla terra sterile a ciò che ci circonda oggi, ha già ottenuto nei giorni scorsi un primo riconoscimento da parte della Johns Hopkins University. Abigaille Barneschi