Svelato il segreto per una buona vecchiaia

Un gruppo di ricercatori americani, coordinati da uno scienziato italiano, sono riusciti a localizzare una regione del cromosoma 4 dell'uomo in cui sarebbero contenuti uno o più geni responsabili sia della longevità che di una bella vecchiaia, affrontata con una salute di ferro. Secondo i principali studi geriatrici per conservare una buona salute un ottantenne deve rientrare nel peso corporeo dei 20-30 anni e mantenerlo con una dieta equilibrata e un pò di moto. Ma il fisico non basta: non deve mancare infatti l'energia psicoaffettiva, l'amore, l'amicizia, gli interessi, insomma tutto ciò che stimola il cervello a rimanere vivo.