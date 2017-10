Lo sviluppo sostenibile secondo il Giappone

La sua costruzione darà lavoro a 150 persone, produrrà 400 megawatt e attirerà investimenti per cento miliardi di yen (circa 800 milioni di euro). Sono i numeri dell'impianto fotovoltaico che ha ottenuto i permessi necessari per essere costruito su una remota isola meridionale giapponese, al largo della città di Sasebo, nella prefettura di Nagasaki (sull'isola di Kyushu). Questo progetto, oltre ad incrementare il peso delle rinnovabili nel mix energetico del paese come stabilito dal governo dopo il disastro di Fukushima, vuole anche dare una nuova prospettiva a un luogo dove ormai l'età media degli abitanti è molto alta e i giovani decidono di migrare nelle metropoli per trovare lavoro. Energia pulita e risvolto sociale, dunque, due fattori fondamentali dello sviluppo sostenibile come concepito anche dalle Nazioni Unite per offrire un futuro migliore alle generazioni che verranno. L'isola concederà parte del suo territorio per circa vent'anni mentre la società Kyushu Electric Power sarà incaricata di trasferire l'elettricità alla città di Sasebo, sulla terra ferma, grazie a un sistema di trasmissione fatto di cavi sottomarini.