La Svizzera contro gli stipendi d’oro ai manager

La chiara volontà degli svizzeri di porre freni a stipendi e buonuscite dei manager è emersa dalle urne svizzere domenica. Netta la vittoria del "sì", il il 67,9%, a favore della proposta di modifica costituzionale che punta a rafforzare il controllo degli azionisti sulle retribuzioni milionarie auto-assegnatesi dai dirigenti delle società quotate in borsa. Il fronte del "no", rappresentato dalla confederazione industriale svizzera e dall'organizzazione sindacale Economiesuisse, aveva agitato lo spettro della fuga dalla Svizzera delle società internazionali. Ma, seppur abbondantemente finanziata, la campagna non è servita a molto. Anche perché di mezzo ci s'è messo il mese scorso lo scandalo che riguarda l'ex presidente del Cda della Novartis, Daniel Vasella, il quale, dopo aver percepito uno stipendio annuo di 15 milioni di franchi svizzeri (12 milioni di euro), si sarebbe infine dovuto intascare una buonuscita di 60 milioni di euro. Vasella alla fine ha rinunciato ai suoi emolumenti, ma ormai il caso era esploso. A suscitare clamore anche i 12,5 milioni di franchi svizzeri per Severin Schwan, boss della Roche, gli 11,2 milioni (9 mln euro) di Paul Bulcke della Nestlè o i 10 milioni (8 mln euro) di Ernst Tanner, capo del gruppo cioccolatiero Lindt. Il testo votato domenica 3 febbraio si chiama "iniziativa Minder", dal nome dell'imprenditore che ha avviato l'iniziativa popolare. Prevede il divieto delle buonuscite o delle indennità di entrata (tecnicamente chiamati "golden hello" e "golden goodbye") insieme ai bonus previsti nei contratti di vendita o di acquisizione di una società. Con sanzioni che vanno dal carcere a una multa di sei anni di salario. Per giungere ad avere uno dei diritti commerciali più stringenti al mondo, il meccanismo è fare in modo che gli stipendi dei top manager non siano più approvati dai consigli di amministrazione delle aziende, bensì dall'assemblea degli azionisti. La proposta di modifica costituzionale che ha chiamato alle urne cinque milioni di svizzeri deve ora ottenere, prima di divenire legge, l'approvazione dei 26 cantoni. Se il testo sarà approvato, ci vorrà circa un anno per la sua concreta applicazione, ossia il tempo necessario per la redazione del progetto di legge relativo, mentre se sarà bocciato entrerà direttamente in vigore la riforma alternativa proposta dal governo. Ecco il testo votato domenica dal referendum in Svizzera.