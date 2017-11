Tahiti narrata da Cèlestine

Cèlestine Hitiura Vaite è cresciuta a Tahiti, in uno dei tanti quartieri poveri alla periferia dell'isola, vicino l'aeroporto internazionale. All'età di sedici anni si è trasferita a Moorea dove ha vissuto alcuni anni per poi stabilirsi definitivamente in una piccola città sulla costa australiana del New South Wales. E' sposata con Michael Pitt, un surfista australiano ed è madre di quattro figli. E' lei stessa a raccontare divertita che, soltanto quando ha ottenuto il visto per l'Australia, è riuscita a perfezionare il suo inglese leggendo molte riviste femminili e guardando la tv, e che prima di diventare una scrittrice di fama internazionale, ha svolto varie professioni. Scrivere, dunque, non è mai stata l'ambizione di Cèlestine, almeno fino a qualche anno fa, quando inaspettatamente la pubblicazione dei suoi romanzi ha rivelato al mondo una nuova narratrice, saggia e arguta. E quindi il successo, quasi per caso. In verità Cèlestine deve la sua fortuna alla nostalgia per l'isola che ha lasciato, per la sua famiglia e la sua gente, una nostalgia che spesso l'ha convinta a scrivere storie per trovare un po' di pace nel cuore. Nella cultura polinesiana alla base della letteratura c'è la tradizione orale, le storie dunque sono importanti, non si leggono sui libri ma si raccontano ovunque, a tavola, per strada, sui gradini della chiesa. Ecco perché i suoi romanzi, Breadfruit e Frangipani (quest'ultimo pubblicato da Mondadori con il titolo Il fiore del Frangipane) sono ambientati nel paradiso polinesiano e restituiscono in presa diretta e con una scrittura divertente, con sottile sensibilità e inimitabile tocco di freschezza, l'atmosfera che regna in una moderna famiglia tahitiana - con al centro la figura di Materena, figura femminile che incarna gli slanci e i conflitti di un'epoca sospesa tra modernismo e tradizione, e quella di sua figlia Leilani, pena e orgoglio di Materena - in tutte le sue possibili variazioni, mettendo a fuoco un complesso e ricchissimo gioco di relazioni e di sentimenti umani, di generosi conflitti, di situazioni esilaranti, di pensieri e riflessioni. Con momenti di rottura, cambiamento, metamorfosi, in cui la tradizione incombe sul presente e il presente si volge al passato. I romanzi di Cèlestine Hitiura Vaite sono tra i più letti nella Polinesia francese. Tradotti in sei lingue, hanno ottenuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo, mentre in Francia (di cui Tahiti è territorio d'oltremare) hanno ricevuto una tiepidissima accoglienza. Dispiaciuta, perché nonostante tutto, la Francia è anche il suo paese, la trentaquattrenne Cèlestine Hitiura Vaite, ha voluto sottolineare che forse i suoi libri non sono piaciuti ai francesi in quanto scritti da una nativa. Va detto, infine, che sia Breadfruit che Frangipani sono stati adottati come libri di testo alla University of Hawaii e alla University of French Polynesia. Non è un dato irrilevante se si pensa che, generalmente, la letteratura dei popoli nativi non ha mai riscosso l'interesse accademico, se non quello prettamente specialistico, né della critica e tantomeno dei lettori "occidentali". Maurizio Torretti