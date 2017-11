Tai Chi, meditazione in movimento

Fin dai primi tempi si percepiscono i benefici che portano la mente a uno stato di quiete dovuto a una tranquilla pratica dei semplici e antichi movimenti di base. Per arrivare però a una profonda tranquillità mentale nell?esecuzione delle forme di Tai Chi è bene prima aver preso una certa confidenza con le sequenze composte dalle varie posizioni dinamiche. Come in molte forme di meditazione la respirazione assume un ruolo molto importante. Essa scandisce il ritmo dei movimenti e i movimenti dialogano col nostro respiro. La respirazione, calma e profonda, tende ad acquietare la mente che a sua volta, liberandosi dalle tensioni, permette di allungare sempre più il nostro ciclo respiratorio. Piano piano mente corpo e respiro arrivano a svolgere la propria funzione all?unisono donando al praticante la tanto ricercata percezione d?insieme di tutto se stesso. Nessun dubbio, nessun pensiero, nessuna divisione albeggiano dentro di noi in quei momenti ed una profonda sensazione di unità pervade la nostra persona. Questa forma di meditazione in movimento ricorda certamente uno degli aspetti basilari del Taoismo: il non agire. L?assenza di interferenze mentali porta il praticante a sentirsi immerso nella vita e a trovare in questo flusso il percorso più naturale. I benefici che si riscontrano poi nel quotidiano vanno da una maggiore spontaneità ad una maggior semplicità nell?individuare le piccole grandi scelte più adatte al nostro benessere. A ciò si aggiunge un maggior grado di concentrazione e profondità nello studio e nel lavoro, riuscendo altresì ad assaporare il gusto intenso presente anche nei piccoli gesti di tutti i giorni. Tutto ciò non è che l?inizio di un percorso che porterà flidamente il praticante a percepire anche gli aspetti più sottili dei continui mutamenti della propira esistenza. Francesco Curci