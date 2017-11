Tai ji quan: suprema e ultima boxe

Negli ultimi anni il tai ji quan sta attirando l'attenzione di un numero sempre più rilevante di praticanti: molti si avvicinano a questa disciplina per curiosità o per scoprire se realmente produce quei benefici tanto decantati; altri iniziano dopo aver praticato altre arti marziali, decidendo di dedicarsi a una disciplina più morbida. Il Tai ji quan è a tutti gli effetti uno stile del kung fu cinese, in modo più preciso è uno degli stili interni più importanti. Kung fu vuoI dire "lavoro intenso", quindi non pensiamo che il tai ji quan sia un sistema comodo o meno intenso di altre discipline. La pratica del tai ji quan porta sicuramente a dei risultati immediati, ma il massimo dei benefici arriva dopo una lunga, corretta e intensa pratica. Si inizia normalmente con movimenti morbidi o con esercizi mirati a sbloccare il corpo, e ciò rende la disciplina di facile accesso a persone di ogni età e sesso; ma, continuando nella pratica, il corpo del praticante di tai ji deve diventare sempre più flessibile e consistente. I Classici del tai ji quan dicono "arti di acciaio avvolti nel cotone": ciò sta a indicare che il praticante avanzato deve mantenersi esternamente rilassato ma all'occorrenza i suoi tendini e muscoli profondi devono diventare come cavi d'acciaio. Queste capacità si ottengono con un allenamento adeguato e mirato. Molti praticanti inizialmente vogliono prendere in considerazione il tai ji quan solo per il suo aspetto meditativo o per il benessere fisico, ma, avanzando con la pratica, è fondamentale capirne anche l'aspetto marziale: per ricevere i massimi risultati un aspetto non può essere escluso dall'altro. Un principio fondamentale del taoismo è che lo yin non può esistere senza lo yang, queste due forze devono sempre interagire tra loro in modo da creare il giusto equilibrio. L'aspetto marziale aiuta inoltre il praticante a comprendere i movimenti della forma e a mettere la propria intenzione nel gesto. L'intenzione guida l'energia nel muovere il corpo, ma se la mente non sa cosa sta accadendo come può funzionare tutto ciò? La pratica del tai ji quan a un certo livello è soprattutto un allenamento mentale. Più si progredisce e più la pratica è interna. Non si può accedere a questo livello se non si è passati per quello precedente. E fondamentale conoscere ogni singolo gesto e si deve sviluppare la capacità di mantenere l'intenzione sempre presente in ogni gesto della forma. Staltari Vincenzo Insegnante di Tai ji quan