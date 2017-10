Tartine con formaggio di capra al miele di castagno

Ingredienti per 4 persone 8 piccole fette di pane integrale, preferibilmente di segale 200 g di formaggio di capra fresco tipo caprino o tomino 2 cucchiai circa di miele di castagno vergine integrale pepe nero macinato grossolanamente semi di cumino Preparazione Tostare leggermente le fette di pane. Distribuire su ciascuna fetta un po' di formaggio con la sua buccia, senza però spalmarlo troppo. Versare sul formaggio un po' di miele (circa 1/2 cucchiaino per fetta). Condire 4 tartine con il pepe, e le altre 4 con i semi di cumino. Varianti Si possono arricchire le tartine aggiungendo anche qualche fettina di fragola; il pane può essere sostituito con fette di brioche semidolce. Notizie e consigli Un delizioso e originale antipasto dolce/salato, adatto anche come dessert se al posto del pane si usa la brioche, e si usano le fragole per guarnire. Può rappresentare un piatto unico se si aumentano le porzioni e se lo si accompagna con una insalata mista. È una ricetta ricca di proteine nobili; il formaggio di capra è più digeribile e più adatto all'alimentazione umana di quello di latte vaccino. Francesca Marotta