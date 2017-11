Tavola periodica per curare il mal di gola…

Sulla tavola periodica è il numero 83, il suo simbolo è Bi. Considerato un elemento a sé stante solo dal 1753, grazie agli studi del chimico francese Claude Geoffroy Junine, il Bismuto era già noto agli antichi alchimisti, che lo confondevano spesso con il piombo e lo stagno, per la forte somiglianza con entrambi. Qualcuno ne attribuisce la nomenclatura latina, bisemutum, al noto alchimista Paracelso. Se assunto in grandi quantità, questo metallo può risultare tossico, mentre a basse diluizioni è spesso utilizzato a scopi medici. In allopatia, ad esempio, il nitrato e il sottonitrato di Bismuto servono per le affezioni gastrointestinali, il carbonato di Bismuto ha un'azione benefica sulle gastriti, mentre i sali basici di Bismuto sono usati come antisifilitici. I risultati più efficaci si hanno in oligoterapia, dove è usato, senza alcuna tossicità, per la cura di tonsillite, laringite, esofagite, angina, riniti, sinusite e gastrite; in generale è considerato l'oligoelemento specifico delle infiammazioni del cavo orale e delle vie digestive superiori. Il Bismuto può lavorare in sinergia con altri oligoelementi - Rame, Manganese, Oro e Argento - con cui viene prescritto per eliminare o ridurre l'uso di antibiotici.