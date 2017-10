Tè e infusi per la nostra salute

Una buona tazza di tè o una tisana non sono solo bevande gustose e riscaldanti. Non danno solo luce e atmosfera ad un pomeriggio freddo e piovoso, ma possono essere anche degli efficaci rimedi per i nostri più comuni malesseri. Una tisana o un decotto possono aiutarci a guarire da mal di testa, dolori addominali, costipazione, orticaria e da tante altre patologie. Tisane e tè possono essere utili anche nel caso in cui veniamo punti da un insetto. Non ci credete? Provate! Un libro utilissimo, che ci fa conoscere le ricette per creare tisane e decotti utili per la nostra salute. E'divertente miscelare le erbe secondo le ricette indicate per creare la medicina. Perché per curarsi non è sempre necessario ricorrere a farmaci, ma possiamo affidarci alla natura, ai fiori e alle erbe che essa ci dona in tutto il suo splendore. The e infusi facili da preparare, con erbe cinesi reperibili facilmente anche nelle nostre erboristerie. Un bel manuale pratico e utile, per la nostra salute.