Teatro-Cucina: lo spettacolo

Si presenta subito il teatro-cucina, con un'energica spruzzata di farina che investe i 26 spettatori a tavola, riempie il pavimento, e accorcia immediatamente le distanze. La sensazione è quella di essere catturati nell'impasto, che non è solo quello del pane, è scenico, ma anche di essere incensati, accolti in un percorso che sa di mistico, di sapori e di gesti che toccano delicatamente in profondità, dentro di noi. Il linguaggio gastronomico e quello teatrale sono in simbiosi nel teatro-cucina: "i tempi teatrali - racconta la regista e co-autrice (con Valentino Infuso) Elisabetta Faleni - si conciliano con quelli di cottura, di fruizione e di degustazione, pensando essenzialmente al piacere del pubblico. Mangiare e guardare è impegnativo. Ricevere una pietanza, guardarla, sentirne il profumo mentre si ascolta una musica o si guarda un attore che si muove, che ti racconta, allentare le difese, abbandonarsi all'effetto del vino, del cibo, del racconto, emozionarsi con i ricordi, ridere, decidere di partecipare, condividere. E' questo che vorrei raccontare dello spettacolo. Vorrei anare l'egocentrismo registico per riuscire a rispettare chi riceve, perché l'atto di ingerire qualcosa preparato e servito da qualcuno è un'azione che presuppone intimità e fiducia". Gli attori - Valentino Infuso, Stefania Casiraghi, Corinna Agustoni che si alterna con Laura Gamucci - e il musico - Roberto Zanisi - bravissimi, fanno di tutto, e ci riescono, per entrare in comunicazione con lo spettatore. Lo invitano a uno sgarruppato ed esilarante matrimonio gitano, con tanto di musica e portate, lo servono a tavola, con un'intensità amichevole, lo fanno sentire coccolato, lo divertono e lo commuovono con racconti legati al cibo che sanno di invincibile tenerezza e con quel po' di improvvisazione che completa la lista degli ingredienti dell'impasto scenico. Insomma un vero e proprio spettacolo-convivio con musica, canto, danza e un laboratorio gastronomico in diretta che annuncia le cinque sfiziose portate ispirate alla cucina popolare italiana (Davide Oldani è il compositore del gusto), accompagnate da quattro ottimi vini regionali. La battuta, a questo punto, viene da sé: il teatro è servito. Mangiatelo!

Paola Magni