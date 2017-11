Tecnologia sul palmo di una mano

Funzioni che un tempo venivano svolte singolarmente da una miriade di dispositivi, oggi trovano alloggio su di un unico apparecchio per permettere a documenti, fotografie, lettere e canzoni di viaggiare, sotto forma di bit, da un capo all'altro del Web. Ma se per alcuni il palm è diventato ormai un insostituibile strumento di lavoro, per la maggior parte delle persone questo concentrato di tecnologia riserva ancora molti interrogativi. Come orientarsi, allora, nella giungla di modelli e promozioni? Come capire qual è il modello che fa per noi? L'offerta non manca, anche se spesso le troppe funzioni confondono più che aiutare il normale acquirente. Così, per risvegliare gli annoiati sensi degli acquirenti, le aziende continuano sfornare, ogni giorno, nuovi modelli e se, fino a ieri, era il telefonino il re degli scaffali, adesso tutti vogliono qualcosa di più, forse lo strumento perfetto, piccolo, maneggevole e super accessoriato. Ed ecco che il palmare, da semplice contenitore di indirizzi e appuntamenti, è ormai diventato una radio, un lettore Mp3, un registratore vocale e addirittura una macchina fotografica digitale. Tutto in uno, compreso nel prezzo. Perché telefonare o mandare un'e-mail non basta più. La sfida è riuscire a leggere le ultime notizie, mentre si guida, telefonando ed ascoltando l'ultimo hit di David Bowie, magari acquistando i biglietti del cinema. Oltre alle mille meraviglie tecnologiche, però, un fattore importante da non trascurare è la solidità dei dispositivi. La tecnologia può fare grandi cose, ma è anche molto delicata. Meglio assicurarsi che l'apparecchio, oltre ai tanti tasti colorati che colpiscono la nostra immaginazione, sia dotato di un rivestimento in alluminio, magari con una solido struttura capace di proteggere i chip, le memory card e il display a cristalli liquidi. Luca Bernardelli