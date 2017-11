Dodici giovani ragazze americane inventano la tenda solare per i senzatetto

Hanno coibentato la struttura, l’hanno dotata di pannelli solari, di alcune luci, di due porte USB, di un sistema di bloccaggio per la sicurezza e di un sistema di sanificazione a raggi UV; ci hanno lavorato per un anno sei giorni alla settimana, trovandosi anche durante i periodi di pausa invernale o primaverile; hanno saldato, cucito, stampato in 3D ed eseguito i test di controllo della qualità: tutte operazioni che mai avevano fatto prima in vita loro. Alla fine, la loro perseveranza ha dato i suoi frutti e 12 ragazze delle scuole superiori dell’istituto San Fernando, a circa 20 miglia a nord-ovest del centro di Los Angeles, in California, sono riuscite a realizzare una tenda a energia solare che si ripiega in uno zaino e serve da riparo ai senzatetto.

Familiarizzare con scienza e tecnologia per cogliere le opportunità della digitalizzazione

Una tenda solare per i senzatetto della propria città

Imparare a risolvere autonomamente tutti i problemi tecnici

Il percorso della scienza: provare e riprovare fino a realizzare il miglior prodotto possibile