Terapia Cranio Sacrale: mani, mente, cuore

La palpazione attraverso le mani impiega tutti i sensi, la mente e il cuore per sentire il "respiro della vita". E' la stessa sensibilità che ci può far ascoltare le vibrazioni di un albero o di un fiore e che possiamo intuitivamente paragonare alla fonte originaria dell'energia vivente. La sua dimensione è l'ascolto. Si deve saper attendere con attenzione, che il corpo del paziente si esprima e inizi il suo racconto. Non si tratta perciò di fare qualcosa, ma, al contrario, di unirsi al paziente attraverso il contatto con il suo corpo e di iniziare a conoscere lui e la sua storia personale. Grazie alla comprensione delle strutture che regolano il sistema craniosacrale, alla raffinata arte della palpazione e alle manifestazioni del ritmo respiratorio primario si arriva a percepire i movimenti fluidi ed energetici del paziente, i suoi impulsi, o motori embriologici, fino a gettare uno sguardo nel suo cuore e a raggiungere il suo "punto di quiete". Tutti fattori che contribuiscono a darci la dimensione della sua fonte potenziale di salute. L'impulso terapeutico consiste nell'unirsi ai ritmi e alle energie, che si manifestano nelle strutture anatomiche, piuttosto che nell'esecuzione meccanica di una tecnica. Nel suo approccio al paziente, l'azione del terapista passa molto in secondo piano, mentre viene esaltata la sua ricettività. In tal modo gli è possibile seguire, nel grande mare mesenchimale, il potenziale e il senso. E' in questo modo che l'organismo può nuovamente orientarsi verso un'esperienza diretta e spostarsi dal fulcro della malattia al fulcro della salute. Maderu Pincione