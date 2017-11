Terra Vivente

La natura, la sua vitalità, le interconnessioni nascoste tra ogni cosa. Ciò che la Terra ci comunica e ci dice. Proprio questi sono i temi che affronta "Terra vivente", libro della collana Aboca Internazional Lectures on Nature and Human Ecology. Stephan Harding, esponente di primo piano dello Schumacher College, istituzione pionieristica nell'approfondire e nel divulgare i temi dell'ecoconsapevolezza, racconta in questo libro le interconnessioni che ci sono tra natura e uomo in un'ottica di ecologia profonda. E' tempo di recuperare quel rapporto etico che legava l'uomo alla terra sin dai tempi antichi. Quell'antico sentimento per la terra, sentita e venerata come un organismo. La terra vivente, appunto. Con un approccio che è innanzitutto scientifico, ma stilisticamente divulgativo e coinvolgente, Harding approfondisce il sistema delle relazioni bio-geologiche della terra. Mostrando il contatto intimo uomo-ambiente, non solo dal punto di vista matematico e scientifico, ma anche da quello più emotivo ed intuitivo spiega la capacità di autoregolarsi del nostro pianeta. Un libro che servirà per capire l'essenzialità della fiducia e del rispetto nei confronti del nostro pianeta. Un libro che ispirerà ai suoi lettori intrecci tra le varie forme di vita e dimostrerà cosa significa vivere armoniosamente sentendosi una parte proporzionata del pianeta. Contro ogni scetticismo e ineluttabilità, quest'opera di Harding si pone come tappa importantissima nell'affermazione dell'ecologia come tema etico, che riguarda la vita e la responsabilità di tutti noi, ospiti di questa Terra.