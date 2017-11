Terremoto in Emilia: numeri (e social network) utili

I numeri utili La Protezione Civile dell'Emila Romagna comunica che il numero verde è 800333911 oppure 059/200200. Il numero della Protezione Civile Provincia di Bologna è 051/6598482. In alternativa sono stati attivati altri numeri per l'emergenza: Ferrara: 0532771546 Modena: 059200200 Mirandola: 0535611039 San Felice: 800210644 Cento: 3332602730 Cavezzo: 0535 49806 - 3293179600 La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha inoltre diffuso questo opuscolo per l'emergenza. Comunicazioni di servizio e alberghi che offrono ospitalità Su Twitter è stato creato l'hashtag #terremotoserv in cui raccogliere tutte le comunicazioni di servizio (ad esempio, se si è nelle zone colpite come si fa a rendere il proprio router wifi libero rimuovendo la password). Ogni persona o ente può comunicare la propria disponibilità a dare una mano o a offrire un servizio, come posti letto (hanno aderito Federalberghi e AssoHotel Emilia Romagna) e informazioni di pubblica utilità. Online si è attivato un servizio di couchsurfing: la community online di persone che offrono una stanza da letto nella propria casa ha creato un thread dedicato per cercare e trovare da dormire in Emilia, in queste ore. Un aiuto subito. Terremoto in Emilia Il Corriere della Sera e Tg La7 rilanciano la raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. La raccolta fondi era già attiva per le popolazioni colpite dal terremoto, ma diviene ancora più urgente a seguito delle scosse di oggi. I versamenti si possono effettuare al conto corrente IT73L0306905061 100000000671 con causale "Un aiuto subito. Terremoto in Emilia" presso Banca Intesa Sanpaolo, viale Lina Cavalieri, 236 - 00139 Roma. E' possibile partecipare anche inviando un sms al numero 45500 o chiamare da telefonia fissa, donando 2 euro alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto.