Tesla Revolution. Il primo raduno italiano Tesla che ha dato una scossa alla mobilità

Erano parcheggiate una di fianco all'altra, le 30 Tesla Model S arrivate da tutte le parti d'Italia per partecipare al primo raduno italiano di Tesla. Da Bari a Udine, da Salerno a Torino, le supercar 100 per cento elettriche hanno letteralmente attraversato l'Italia per darsi appuntamento a Verona, all'hotel Crowne Palace, dove è disponibile una delle stazioni di ricarica Tesla Supercharger presenti sul territorio nazionale.

Tesla Revolution 2016. Non solo un raduno