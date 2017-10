I tesori del mare prossimamente al QUAM

Scrutare le profondità degli abissi consente di addentrarsi in mondi non meno vasti, fascinosi e complessi di quelli visibili in superficie: navi militari, velieri, sommergibili ma anche pesca, immersioni, scenari naturalistici e biodiversità subacquea con tutto il relativo corollario di storia, letteratura e ricerca scientifica a tema. A proporre una sontuosa panoramica su un simile spettacolo planetario provvederà il QUAM (Qatar Underwater Archaeological Museum), ovvero il futuro “Museo del Mare” –o più esattamente dell’archeologia sottomarina– più grande al mondo.

Presentazione del QUAM a Roma