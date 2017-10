Un tessuto che produce energia, l’esperimento del Georgia Institute of Technology

L'energia rinnovabile a portata di mano è oggi possibile grazie a un’invenzione tecnologica sviluppata da un gruppo di ricercatori del Georgia institute of technology, sotto la supervisione del professor Zhong Lin Wang. Si tratta di un tessuto in grado di generare energia solare e meccanica utile per ricaricare piccoli dispositivi come telefoni mobile e GPS.

Le caratteristiche tecniche del tessuto

Le prestazioni energetiche del tessuto