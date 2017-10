Carl Simonton

Ho conosciuto il dott. Carl Simonton, due anni fa in Europa a causa della malattia di mia madre. Dopo questo nostro incontro, così coinvolgente e rivoluzionario nella mia vita, decisi di seguire il suo corso di formazione. Forte già di una preparazione sul piano psicologico, non avrei tuttavia immaginato le scomode rimesse in questione che mi sarei posta rispetto al rapporto tra terapeuta e paziente, alla natura dell'empatia e del distacco, alle connessioni tra mente e corpo, alla forza dell'immaginazione sul sistema immunitario. La consapevolezza che il cancro è lo stadio visibile ed estremo di un male di vivere, di conflitti affettivi che hanno deformato la visione che ognuno ha di se stesso, è stato il punto di partenza per un mio lavoro personale sugli schemi mentali all'origine della sofferenza. E così sono diventata una sua collaboratrice, la sua prima terapeuta di lingua italiana. Fondatore e direttore di un prestigioso centro medico nei pressi di Los Angeles, Il Dott. Carl Simonton, radiologo e in oncologo, è conosciuto a livello mondiale. Considerato un pioniere negli studi e nelle ricerche in psiconeuroimmunologia, insieme alla sua "équipe", dal 1971 al 1978, ha condotto uno studio che ha dimostrato che un sostegno psicologico migliorava la qualità della vita dei malati di cancro assicurando loro una speranza di sopravvivenza doppia o tripla rispetto alla media dei malati di cancro in USA. Da questo studio e dalle sue ricerche sulle connessioni mente-corpo, il dott. Simonton ha elaborato un metodo originale e pratico che parte da un approccio globale alla malattia. Focalizzandosi sulle connessioni mente-corpo egli dimostra come lo stress e le emozioni possono contribuire all'insorgenza e allo sviluppo della malattia e come un atteggiamento ottimistico e fiducioso, la cura per se stessi, il desiderio di lottare e di vivere possono favorire la sopravvivenza e la qualità della vita. Il metodo insegna al paziente metodi di self-help (rilassamento e visualizzazione, controllo del dolore) responsabilizzando nel processo della sua salute. Il metodo, considerato in America il quarto strumento di lotta al cancro insieme alla chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia, si integra idealmente alle altre terapie ed è già applicato in Europa da istituti, ospedali e fondazioni e tra poco -nel mese di novembre- sarà ospite anche a Roma dove illustrerà il suo metodo. Marie Noelle Urech