La convenzione internazionale sui diritti dei popoli tribali

La Convezione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui Popoli Indigeni e Tribali stilata nel 1989 (Convenzione 169) è la convenzione internazionale più importante e completa che esista oggi sui popoli tribali, ed è generalmente e ampiamente considerata come uno standard di riferimento per tutte le altre convenzioni, politiche o legislazioni che possano essere varate in materia. La Convenzione 169 garantisce non solo i diritti delle singole persone tribali, ma anche i loro diritti collettivi in quanto popoli. Di particolare importanza è l'Articolo 14 che obbliga i governi a riconoscere ai popoli tribali i diritti di proprietà collettiva sulle terre che occupano tradizionalmente. I governi sono obbligati a identificare tali terre e a proteggere tali diritti. I diritti di proprietà collettiva sono estremamente importanti perché presso molte società tribali, il concetto di proprietà individuale della terra è assente e completamente privo di significato. In effetti, l'assegnazione di titoli di proprietà individuali è stata spesso usata come strumento di divisione e disgregazione delle comunità. Sono inclusi e tutelati nella Convenzione 169 anche il diritto dei popoli tribali di prendere decisioni in merito a qualunque tipo di "sviluppo" che riguardi loro o le loro terre, e l'obbligo da parte dei governi di consultarli relativamente a misure o iniziative che interferiscano con loro. La Convenzione garantisce inoltre "misure speciali" per proteggere "le istituzioni, le proprietà, il lavoro, le culture e l'ambiente" dei popoli tribali; riconosce e protegge i loro "valori e le loro pratiche sociali, culturali, religiose e spirituali", e garantisce il rispetto dei loro costumi e delle loro leggi. Per un paese, come l'Italia, che non ha popoli tribali all'interno dei suoi confini, la ratifica della Convenzione 169 ha ovviamente molte meno implicazioni di quelle che comporta per una nazione nella quale, invece, vivono i popoli indigeni. Tuttavia, la sua ratifica costituisce una significativa espressione di solidarietà verso chiunque, individui o popoli, veda conculcati i suoi diritti. Sottoscrivendo la Convenzione, il nostro paese potrà incoraggiare altri governi ad adeguarsi e rafforzerà il valore della convenzione stessa come riferimento internazionale per tutti i governi impegnati nella formulazioni di leggi nazionali riguardanti i popoli tribali; per le società, le istituzioni internazionali e ogni altro ente, incluse altre istituzioni delle Nazioni Unite, chiamate a redigere politiche e normative in materia. Tuttavia, le azioni dei governi di paesi come l'Italia possono anche avere, anzi, hanno, un impatto diretto sui popoli tribali, non solo in quanto membri di istituzioni internazionali che interagiscono con essi, come la Banca Mondiale, ma anche attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo o la partecipazione ai finanziamenti e alle iniziative sostenute dall'Unione Europea. Ratificando la convenzione 169, inoltre, il nostro paese può offrire un modello di comportamento alle società nazionali, in modo particolare a quelle statali o co-finanziate dallo stato, operanti in paesi in cui vi sono popoli tribali; società che potrebbero ricevere contributi della Banca Mondiale o dall'Unione Europea per stipulare accordi e contratti in tali nazioni. Fra poco più di un anno, si concluderà la Decade Internazionale dei Popoli Indigeni (1994-2004) dichiarata dalle Nazioni Unite proprio allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e incoraggiare istituzioni e governi di ogni parte del mondo a individuare, adottare e promuovere iniziative di sostegno e solidarietà verso popoli che, per citare le parole dell'ONU stesso, sono vittime dei "più silenziosi olocausti dell'Umanità". Ratificando la Convenzione 169 in questo momento, il nostro paese non solo compirebbe un grande quando doveroso atto di giustizia e civiltà, ma dimostrerebbe anche di aver recepito le raccomandazioni ONU nel modo più significativo". ...

