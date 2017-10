Cinematic Orchestra, purezza ed energia del suono

Intervista a Cinematic Orchestra Jason Swinscoe è il direttore d'orchestra, l'elemento base, quello che crea, campiona, lascia spazio all'improvvisazione e poi fonde tutto insieme. Il risultato? Purezza, equilibrio, sincerità. Un primo album fantastico, "Motion" (1999). Ne segue uno intitolato "Remixes 1998 - 2000" (2000), dove vengono rivisitati brani altrui. Poi quest'anno, finalmente, esce un disco di inediti: "Everyday". È un capolavoro, in cui ritroviamo il jazz che un tempo si suonava nei locali pieni di fumo dove tutti portavano il gessato, e il soul, unitamente a quell'elettronica downtempo di cui tutti oggi parlano. Ma in "Everyday" c'è anche molto di più. C'è, ad esempio, la voce di Fontella Bass, un'istituzione soul negli anni sessanta ed ex-moglie del trombettista Leister Bowie. Ma, più semplicemente, ci sono sette brani formidabili. Abbiamo incontrato Jason. Disponibile, ma allo stesso tempo riservato… Parlano tutti bene del vostro nuovo album: "Everyday". È cambiato qualcosa rispetto ai dischi precedenti? Sull'album, fortunatamente, sono state scritte delle buone cose e sta andando abbastanza bene. Non ci sono stati grandi cambiamenti, probabilmente siamo solo più ricchi d'esperienza e ancora ispirati. Ad ogni modo credo che sia un bel disco. In "Everyday" è presente un ospite di tutto riguardo, Fontella Bass, vedova del grande Leister Bowie, poi c'è anche Roots Manuva. Chi sogni di ospitare nei prossimi album? Fontella Bass era una diva soul degli anni sessanta, quando stavamo preparando "Everyday" ci siamo chiesti se fosse stata ancora in giro e abbiamo scoperto che fa ancora musica e ad altissimi livelli, così è venuta e ha cantato in due pezzi. Roots Manuva invece è un ragazzo giovane, fa hip-hop e appare in una traccia. Abbiamo già scritto qualche pezzo nuovo per il prossimo disco, ho in mente qualche nome ma ancora non c'è nulla di definito e sperò di riuscire a fare delle sorprese. Quanto è importante l'improvvisazione nei Cinematic Orchestra? L'improvvisazione è il momento più importante del nostro processo creativo, è istinto puro ed è la parte più viva della nostra musica. Il mio ruolo consiste proprio nel riuscire a prendere ciò che c'è di migliore durante le session d'improvvisazione. Come cambia l'approccio della band all'improvvisazione dal vivo rispetto alle session in studio? Quando suoniamo dal vivo diamo il meglio di noi, abbiamo una grande energia che comunque cerchiamo di far confluire anche nei dischi. Chi ci ascolta in concerto, comunque, può apprezzare la nostra parte più vera. Quello che trovo davvero gradevole nei vostri album è il risultato finale: c'è l'elettronica ma il suono rimane puro, analogico. La tecnologia offre un'enorme varietà di soluzioni possibili… siamo una band, anche se usiamo l'elettronica vorremmo sempre far trasparire questo aspetto, senza nasconderci dietro alla tecnologia. Cosa ricercate quando siete nella fase compositiva, che ruolo vorreste avesse un disco dei Cinematic Orchestra nelle giornate dei vostri ascoltatori? Facciamo musica, è tutto. Un disco è per qualcosa che si sceglie anche in base ai propri stati d'animo, il nostro disco spero che interpreti pienamente le emozioni del momento; alcuni assicurano sia perfetto da ascoltare in macchina o a casa per rilassarsi, magari fumando. Tutto questo dimostra che ognuno, con la musica, fa quello che gli pare! Quando gestivi il club Loop di Londra organizzavi delle jam session con dei musicisti il cui compito era improvvisare sulle scene di un film proiettato… Sì, è vero e, a breve, ricomincerò a gestire il club. Come definiresti la musica dei Cinematic Orchestra, una colonna sonora per le nostre emozioni o per un film che ancora non esiste? La nostra è semplicemente musica. L'unica colonna sonora che abbiamo creato è per un film che non avevamo mai visto, "Man With The Movie Camera", di un regista russo degli anni trenta che si chiama Dziga Vertov. Un progetto che abbiamo presentato dal vivo al Porto Film Festival e che è stato il primo passo verso il nuovo album, "Everyday". Forse uscirà un dvd con questo progetto. Credi, con il tuo gruppo, di essere un outsider nella scena musicale odierna o c'è qualche altro artista contemporaneo che gode del vostro rispetto? Ci sono molti artisti che ascolto e che mi piacciono, alcuni non fanno la mia stessa musica però da loro traggo comunque ispirazione. In genere preferisco ascoltare musica europea. L'ascoltatore inesperto potrebbe paragonarvi ai Saint Germain, cosa ne pensi di loro, così per curiosità? Mah, è un tipo a posto, ma… non mi piace! Chi è il tuo artista preferito di sempre? John Coltrane è il massimo che la storia della musica ci abbia mai offerto! Ho fatto un giro sul sito internet della tua etichetta, la Ninja Tune, e mi sono accorto che è presente un forum di discussione sulla questione della guerra in Iraq. Non vorrei farti parlare di politica, ma mi piacerebbe avere una tua opinione generale su questi anni. Partendo da questo spunto, posso solo dire che la situazione storica è decisamente negativa, e che dopo l'11 settembre dell'anno scorso è stato tutto un declino, però se penso alla musica in generale, e alla mia in particolare, credo sia un momento positivo. Noi di LifeGate siamo per la conservazione dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile, al suo fianco. Tu cosa pensi al riguardo? Certamente sono per la conservazione della nostra terra e per non lasciare ai nostri figli il compito di risolvere problemi che sono solo il risultato dei nostri errori... Come ti senti di fronte a un nuovo disco appena uscito, te ne distacchi, come da una creatura che ormai vive di vita propria? Una volta che il disco è stato inciso, è stato fatto tutto il lavoro di produzione, l'artwork ed è stato stampato, è lì, non si può fare più nulla, riaffiora solo quando si suona dal vivo…