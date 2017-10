The Green Closet: l’armadio del consolato britannico

All'ingresso dei saloni dedicati alle collezioni di moda donna autunno-inverno 2012-13 in via Tortona a Milano ci sarà un'area allestita dal Consolato generale britannico che offrirà ai visitatori una selezione di novità dal Regno Unito scelte da Marina Iremonger (responsabile moda & design del Consolato Britannico) sulla base dei contenuti ecologici e della qualità e design dei prodotti. The Green Closet è un percorso all'interno di un guardaroba "ecologico" Si troveranno sia collezioni di abiti, borse e calzature, sia articoli da toilette e da regalo, tutto naturalmente green e presentato per la prima volta in Italia. Ogni collezione ha come punto di forza uno o più aspetti dell'eco-sostenibilità. La mission della sofisticata collezione di prêt-a-porter Emesha è la continua ricerca di nuovi tessuti eco-friendly, biodegradabili o riciclati, e la produzione di abiti di qualità nel rispetto dell'ambiente e del mondo del lavoro. L'upcycling contraddistingue i fantastici cappellini di Hatastic!, costruiti con materiali di recupero e vintage. La lotta alla plastica e ai danni che reca all'ecosistema marino è l'impegno di Turtle Bags, collezione di borse e shopping bag. I famosi Dr. Martens sono trasformati in prodotti "eco" grazie all'uso della lana pesante come il famoso Harris Tweed, tuttora tessuto a mano in officine artigianali sull' Isola di Harris, nelle Ebridi. I filati scozzesi anche per maglieria in cashmere con stampe a mano della giovane label Jaggy Nettle sono il frutto di una collaborazione con lo storico marchio Johnstons of Elgin. Tessuti eco-sostenibili, produzione etica e filiera a chilometro zero contraddistinguono anche la label di total look Ecoluxe London. L'artigianalità e gli ingredienti naturali caratterizzano le linee di prodotti da toilette Heyland & Whittle e Sting in the Tail o gli oli essenziali dei diffusori catalitici Ashleigh & Burwood. La filosofia "waste not, want not" per il recupero del legno e dei sottoprodotti agricoli sta alla base delle linee POSH Graffiti e POSH Salvage di articoli da regalo in legno. Non solo moda green, ma anche scelte etiche per Vivienne Westwood Uno speciale contributo a The Green Closet sarà costituito dalle borse Handmade with Love in Nairobi del progetto Ethical Fashion Africa Programme di Vivienne Westwood (collezione in materiale riciclato fatta a mano da comunità di donne di villaggi del Kenia), che valorizzeranno lo spazio espositivo per dimostrare l'impegno nella moda etica della più grande stilista britannica. Vivienne Westwood, la stilista icona dello stile British, nata come portavoce del punk-rock e dello street style e ora acclamata creatrice di fama mondiale e insignita del titolo di Dame of the British Empire da Sua Maestà la Regina Elisabetta II, si è fatta paladina della moda etica e sostenibile con l'iniziativa Ethical Fashion Africa Programme, frutto della collaborazione con l'ITC (International Trade Centre), organismo creato da ONU e World Trade Organisation. Dal progetto è nata la collezione di borse, buste e altri accessori Handmade with Love in Nairobi, giunta alla sua quarta edizione, alla quale è dedicato uno spazio espositivo presso The Green Closet , per avvalorare la causa green sposata da tante aziende e stilisti di moda d'oltremanica e in particolare dagli otto marchi che esporranno collezioni eco-sostenibili ed etiche scelti dalla curatrice del progetto, Marina Iremonger, Responsabile Moda e Design di UK Trade & Investment (UKTI) presso il Consolato Generale Britannico di Milano. La collezione di borse e accessori dell'Ethical Fashion Africa Programme è in vendita esclusivamente nei flagship store Vivienne Westwood e su Yoox.com, nella sezione Yooxygen dedicata a prodotti eco-friendly di moda e design. L'Ethical Fashion Africa Programme E' un progetto volto a dotare le comunità africane di artigiani e micro-produttori di tutte le conoscenze necessarie per generare una fonte di reddito ad alcune delle popolazioni più povere al mondo, attraverso la creazione di lavoro. Le borse sono fatte da donne artigiane e fanno uso di molteplici elementi riciclati - fili elettrici, sacchi di alluminio e plastica, ritagli di materiali vari e tende da safari che finirebbero altrimenti in discarica - e la collezione così realizzata ha un impatto minimo sull'ambiente. Confezione, ricamo, uncinetto, serigrafia per la realizzazione delle borse sono processi eseguiti a mano che mettono in risalto le rispettive abilità di gruppi di donne in diverse zone del Kenia. L'evento stampa di lunedì 27 febbraio Un riconoscimento al contenuto etico e al basso impatto ambientale della nuova collezione Handmade with Love in Nairobi verrà da due ospiti d'eccezione: l'Ambasciatore Britannico Christopher Prentice CMG e l'Ambasciatrice del Kenia Josephine Gaita incontreranno infatti Carlo D'Amario, Amministratore Delegato di Vivienne Westwood, presso lo spazio espositivo di The Green Closet lunedì 27 febbraio. Un incontro per celebrare la moda etica e sostenibile, in linea con il messaggio della campagna lanciata dal primo ministro Cameron "green is great", ma anche per ringraziare Vivienne Westwood per il suo progetto e invogliare altri stilisti e aziende di moda a fare altrettanto. Agli ospiti stampa accreditati verrà offerta una degustazione di prodotti alimentari biologici dal Regno Unito cortesemente offerti da Ales & Co. e Clipper Teas. L'evento stampa si tiene il 27 febbraio 2012, ore 11.30, presso The Green Closet, nei Saloni Touch!_neoZone_cloudnine, Via Tortona 35, Milano. Per partecipare è necessario accreditarsi entro il 24 febbraio presso l'Ufficio Stampa del Consolato Generale Britannico ai seguenti numeri: +39 0272300/253/249/251.