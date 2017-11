Thor Heyerdhal, l’esploratore norvegese

"Tornare alla natura? Dire addio alla civiltà? Io ci ho provato. Ho fracassato l'orologio tra due pietre e mi sono lasciato crescere capelli e barba. Mi sono arrampicato sulle palme per nutrirmi. Ho infranto tutte le catene che mi univano al mondo moderno". Così inizia il diario del giovane norvegese Thor Heyerdhal che nel 1936, a soli ventisei anni, decide di ritornare alla natura, in una remota isola del Pacifico. Da allora la vita di Heyerdhal, esploratore, navigatore, studioso dell'etnologia delle popolazioni polinesiane, scrittore di successo, antropologo, archeologo, scienziato fuori da ogni scuola, è stata un susseguirsi di avventure e imprese straordinarie che hanno spesso destato l'invidia o lo scherno e il disprezzo del mondo scientifico, soprattutto statunitense. Tante volte ha rischiato la vita, sempre la reputazione. Eppure il gigante norvegese con l'eterno sorriso degli occhi azzurri non si è mai fermato e ha continuato a viaggiare svelando enigmi antichissimi e dimostrando la fondatezza delle sue teorie. Nel 1947, insieme a cinque compagni, salpa dalle coste del Perù sul Kon Tiki, una zattera di legno di balsa, per raggiungere le isole della Polinesia, Vuole dimostrare come le teorie sull'origine degli isolani dei Mari del Sud fossero errate. Dopo 101 giorni di navigazione naufragano su un'isoletta delle Tuamotu. Sono 4300 le miglia nautiche percorse. L'impresa è un successo come anche il libro che Thor scriverà per raccontarla al mondo: 46 milioni di copie vendute. Nel corso di due lunghe campagne di scavo a Rapa Nui Heyerdhal svelerà il mistero dei Moai, le grandi statue dell'Isola di Pasqua. La sua teoria sul popolamento dei continenti e i legami di questi ultimi con le isole, lo spingono ad altre imprese ai limiti dell'incoscienza: le traversate oceaniche con le barche di papiro del Ra e del Ra II e con il Tigris, una barca di giunco simile a quelle dei bassorilievi sumerici. E' la volta, poi, delle campagne di scavo in Perù, nelle Galapagos e di nuovo alle Marchesi, alle Maldive e alle Canarie. Nato a Larvik, un paesino della Norvegia, tre volte sposato e con una nidiata di nipoti, fin dal 1958 Thor Heyerdhal aveva scelto come suo rifugio un antico casolare a Colla Micheri, sulle colline liguri di Laigueglia, dove è morto il 18 aprile scorso. Aveva 87 anni e la tempra di un ventenne. In una recente intervista aveva dichiarato di essere un uomo molto felice e che nei suoi interminabili viaggi le sole frontiere che aveva incontrato erano nella mente di alcuni uomini. Maurizio Torretti