Ti amerò sempre

Due sorelle, Juliette e Léa. Una famiglia. La separazione. Il ritorno. Juliette, a causa di un drammatico evento, ha trascorso quindici anni in carcere, dove ha vissuto da sola le sue emozioni con una pila di libri sul comodino che segnavano il confine tra se stessa e il mondo, quel mondo che nel frattempo andava avanti senza di lei. Juliette ha vissuto sola, senza l'appoggio della famiglia, che nel frattempo la cancellava da tutto, soprattutto dalla mente della piccola e amatissima sorella Léa. Léa aveva un appuntamento fisso immaginario con la sorella. Ogni giorno scriveva il numero di giorni in cui Juliette mancava da casa. Era il loro magico incontro quotidiano, il ponte tracciato con una penna che le univa. Dopo quindici anni Léa ospita la sorella nella propria casa a Nancy, dove vive col marito Luc, le loro due bambine adottive e il suocero. Léa accoglie la sorella nella propria vita, tra gite fuori porta con gli amici più cari, nuotate in piscina, cene casalinghe, passeggiate al parco con le piccole. Ma si sa, non è vero che il dolore unisce, anzi il più delle volte rende ancora più soli. E' più forte del tempo e delle distanze, automatizza l'esclusione e interiorizza l'isolamento. E allora è necessaria la forza per unirsi, per ricominciare. La forza di saper amare e di essere amati, di accettare la gioia e il dolore dell'altro, il suo mistero insondabile. E così Juliette entrerà nella vita di Léa, Léa nella vita di Juliette: tra silenzi e misteri riaffioreranno ricordi ed emozioni. In concorso al Festival di Berlino 2008 e candidato al Golden Globe 2008 nella cinquina del Migliore Film Straniero, questo primo film di Philippe Claudel racconta l'amore, appassionato e viscerale, con intenso pathos. Un film intessuto di grazia e di poesia, che con un felice connubio di profondità e leggerezza affronta temi importanti e questioni etiche molto delicate. Emozionerà, coinvolgerà e farà riflettere.