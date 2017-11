Ti ricordi, Sprite?

Ci sono degli animali che incontriamo, incrociamo, amiamo nella nostra vita, e la vita e la morte ci legheranno per sempre a questi splendidi esseri ricoperti di pelliccia. E' la storia di molti, ma non di tutti! Solo di quelli che hanno la capacità e la sensibilità di lasciarsi ammaliare da questo amore, senza opporre resistenza, senza avere paura di amare e di soffrire, di gioire e di piangere. Questa è la storia di Sprite! La storia di un cane che trova, sopravvivendo alla propria disperata vita e a tutta una serie di terribili incontri con gli uomini, la possibilità di ricevere e dare amore. L'incontro diventa magia sia per il cane che per l'essere umano: entrambi imparano a dare e a ricevere; a chiedere, a pretendere, a imporsi, ma anche raggiungersi, a cercarsi, a capirsi, e a non lasciarsi più. Un libro tenero che ci insegna che dare non ci toglie a, anzi ci arricchisce. Un libro che ci rende partecipi della capacità di essere, non solo di esistere. Un libro che ci dice che l'amore non è una cosa che scegliamo, bensì qualcosa che ci succede e basta. Un libro che ci insegna che l'amore può essere bello anche se ci sottopone a prove difficili. Tutto qui. Daniela Bellon