Maria Dolores Vergani. Ti voglio credere

Indagata per omicidio volontario per aver accoltellato una donna nei boschi della Val d'Aosta, l'ispettore è agli arresti domiciliari in casa dei genitori. Qui, sola, è costretta a confrontarsi innanzitutto con se stessa, tra le pareti della sua infanzia, con i labili confini tra verità e menzogna. Con il suo passato, con il suo presente. Con i successi e i fallimenti. Questa volta Maria Dolores Vergani si trova coinvolta nella più difficile delle indagini: quella su se stessa. E non può scappare. Ora non ha scuse, non può dire di essere impegnata, di dover lavorare, di essere di fretta. La vita le ha imposto una pausa. Intanto le indagini alla questura di Milano continuano: tre gigantesche croci appaiono in un giardino di una villa a San Siro. A poco a poco l'Italia si riempirà di croci. E poi ancora un dentista toglie denti sani e impianta protesi. Una ragazza si suicida gettandosi da un ponte.Che cosa sta succedendo? Achille Maria Funi, da poco divenuto ispettore, deve scoprirlo e decide di coinvolgere la Vergani, suo punto di riferimento, nelle indagini. Questo libro inizia esattamente dove finiva "Io ti perdono", infatti ne è idealmente il seguito, ma in realtà una non lettura del precedente non preclude la comprensione del nuovo romanzo. Diciamo che "Ti voglio credere" è un romanzo autonomo, in cui giustizia e verità cercano un significato nelle vicende dei protagonisti. Si legge con piacere, non c'è mai un momento di noia o di stasi. Si va avanti per brevi sequenze, la Bucciarelli non indugia né su sentimenti, né su parole. Parole e atmosfere sono ponderate, ben scelte, mai pleonastiche. Sono parole che tagliano le sue e così facendo delineano il movimento di uno stile essenziale, semplice, preciso, che non annoia, né affatica il lettore. Una ricerca sul sé, una catabasi non sempre incoraggiante. L'immagine di copertina in questo senso è veramente icastica e rappresentativa del contenuto. Una lettura piacevole, che mescola sapientemente i sapori del noir con quelli dell'introspezione psicologica. Un romanzo per capire. Per risolvere le indagini. Per giustificare. Per giustificarsi. Per afferrare la verità. Ma esiste la verità? Il più delle volte lo vogliamo credere.