Tigridiluce

Sono gli scatti di Peter Bialobrzeski, fotografo e professore di fotografia all'accademia di belle arti di Brema che, dopo Lussemburgo, Francia e e New York (Laurence Miller Gallery) espone ora a Milano, Cinisello Balsamo, in una mostra del Museo Fotografia Contemporanea all'aperto, fino al 13 luglio. Immagini per noi angoscianti, oniriche. Ma perché scegliere questo soggetto, queste inquadrature fantascientifiche, perché squadrare temi carichi di così alta tensione? Le forme sono quelle di palazzi onirici, mentre le luci rastremano gli angoli di finestre e strade surreali. Non c'è serenità in questi scatti, c'è tensione, elettricità, ci sono le enormi trasformazioni provocate dal processo di globalizzazione immortalate nell'attimo del flash. Vediamo metropoli del futuro cresciute troppo velocemente, un mondo ipermoderno illuminato dal neon, fatto di grattacieli, avveniristiche infrastrutture, ponti e snodi autostradali intarsiati però, come vestigia del passato, da cuniculi, viottoli, catapecchie abbandonate ai margini di piazze levigate da acciaio, vetro e cemento. La mostra, organizzata da una delle eccellenze tra le strutture italiane di raccolta ed esposizione dell'arte fotografica, è stata allestita all'aperto, gratuita, facilmente accessibile, sempre, di giorno e di notte. Per esaltare i meccanismi di fruizione, certo. Per consentire una più ampia riflessione e la condivisione di un tema così attuale. Per immergere nella piazza di città le foto di altre città, lontane - agli antipodi. Forse, anche per sperimentare una novità tecnica perfettamente coerente con la missione del Museo di Fotografia Contemporanea, il cui staff ha pensato, progettato e realizzato una serie di espositori ad hoc per i pannelli 120 x 180 cm, fotovoltaici, che ricevono durante il giorno la luce solare e la usano per illuminare, durante la notte, le immagini. Queste foto di realtà lontane, futuribili e reali, fanno pensare al progresso, all'urbanizzazione, all'ecologia, e s'integrano nella piazza cittadina locale attraverso strutture che anticipano il futuro prossimo. C'è un contrasto, qualcosa di paradossale nell'esporre immagini di città da incubo lumeggiate dalla luce fotovoltaica, pulita, da sogno. Scenario imperdibile. Specie di notte.