Tingere i capelli in modo naturale: ricette e consigli

Per dare bei riflessi ai capelli, non è necessario usare tinture chimiche. Queste sono infatti poco indicate in caso di ipersensibilità della pelle o del cuoio capelluto e sono sconsigliate in gravidanza. Le ricette che vi proponiamo regalano riflessi che non coprono totalmente i capelli bianchi, ma li possono rendere meno visibili. Ecco allora semplicissimi modi per ravvivare, più che tingere i capelli in modo totalmente naturale.

Per riflessi biondi: la camomilla

Per riflessi rosso scuro: un segreto per chi usa l’henné

Per riflessi ramati: zafferano e curcuma, oppure fiori di ibisco

Per togliere il giallo dai capelli bianchi: la betonica

Per scurire i capelli: cacao, caffè e gusci di noce

Per riflessi viola - blu sui capelli neri: i mirtilli