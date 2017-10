Tisane, che passione!

Sono più di tre milioni gli italiani che consumano tisane per curarsi, un numero in crescita che dà una nuova dignità alla fitoterapia. Vincenzo Dona, segretario generale dell'Unione Nazionale dei Consumatori spiega che ci sono 8mila prodotti naturali sul mercato tra cui 215 integratori, con 1.500 notifiche di nuovi preparati presentate ogni anno al Ministero della Salute. La regione Toscana risula essere all'avanguardia nelle pratiche fitoterapiche e, in particolare, il servizio dell'Ospedale di San Giuseppe di Empoli risulta essere il primo in Italia per lo studio sia delle sostanze naturali dal punto di vista oncologico che dei pericoli insiti nella automedicazione praticata senza il parere dei medici di base.