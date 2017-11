Tomini in foglie di vite

Ingredienti per 6 persone 12 tomini stagionati di grandezza media 24 foglie di vite 1/2 dl vino bianco 2 cipolle bianche 1 grappolo di uva bianca 1 mazzetto di basilico 1 dl brodo vegetale 1 rametto maggiorana 1 rametto timo olio extravergine d'oliva sale pepe Preparazione: Spellare le cipolle e affettarle sottili: soffriggerle in una padella antiaderente con 2 cucchiai d'olio per 5 minuti. Lavare gli acini d'uva, tagliarli a metà e unirli alle cipolle: bagnare con il brodo, cospargere con le foglioline di maggiorana e timo tritati finemente, salare, pepare e proseguire la cottura a fuoco dolce per altri 10 minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Lavare le foglie di vite e scottarle per qualche istante in abbondante acqua salata bollente, a cui avremo aggiunto il vino. Sgocciolare e asciugare bene. Sistemare al centro di ciascuna foglia (o due sovrapposte se sono piccole) un tomino con una fogliolina di basilico e un pizzico di pepe. Ripiegare le foglie a involtino e legare i fagottini ottenuti con spago da cucina. Farli rosolare qualche minuto in una padella con 2 cucchiai d'olio. Servirli caldi con la salsina tiepida di cipolle e uva. Notizie e consigli Le foglie della varietà rossa di vite sono particolarmente ricche in polifenoli: hanno proprietà antinfiammatorie e protettrici dei capillari sanguigni. Giulia Tommasi