Tommy Hilfiger lancia la sua prima linea per bambini diversamente abili

Un semplice gesto come vestirsi, diventa per alcune persone diversamente abili un problema con cui affrontarsi quotidianamente. L'esigenza di adattare l’abbigliamento a questi soggetti socialmente sensibili è ciò che sta alla base dell’associazione no-profit “Runway of Dreams”, fondata da Mindy Scheier.

Tommy Hilfiger e la sua collezione esclusiva insieme a Runway Dreams

Immagine di copertina ©usa.tommy.com