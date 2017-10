Torci-collo: secondo il British Medical Journal l’agopuntura

Lo sostiene il dr. Andrew Vickers del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York dopo aver condotto la sua analisi basandosi su una ricerca tedesca coordinata dal dr. Peter Schops di Monaco. È su un campione di 177 pazienti di età compresa tra i 18 e gli 85 anni suddivisi in tre gruppi che si è svolta la prova: un gruppo è stato trattato con agopuntura, un altro con massaggio ed un terzo a simulazione di agopuntura. Dopo tre settimane di trattamento il dr. Schops ha dimostrato che l'antica tecnica tradizionale cinese presenta maggiori vantaggi. La terapia del dolore è infatti uno dei campi di maggiore applicazione dell'agopuntura e, in particolare, nel caso di dolore muscolo-scheletrico al collo essa agisce esercitando effetti antidolorifici, antinfiammatori e decontratturanti.