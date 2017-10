Torino città del gusto, il turismo dopo Terra Madre Salone del Gusto

Con tra le 750mila e il milione di presenze stimate in città tra il 22 e il 26 settembre, in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2016, e una spesa media di 38 euro negli esercizi cittadini, Torino traccia un bilancio più che positivo (tra i 28 e i 38 milioni di euro di giro d'affari) del grande evento di Slow Food e pensa sempre di più a proporsi come meta di turismo enogastronomico. Questo l’obiettivo di Marcella Gaspardone, manager di Turismo Torino e Provincia, insieme a quello di aumentare il numero medio di pernottamenti in città e nei dintorni.