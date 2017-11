Tornano i Rock Files Live! La stagione 2015 riparte al TOM di Milano

Lunedì 19 gennaio riparte lo storico show di LifeGate, ideato e condotto da Ezio Guaitamacchi, giunto ormai alla decima edizione. In questi nove anni il programma più longevo e seguito di LifeGate ha ospitato un mix di artisti in fase di lancio e affermati artisti internazionali (da Keith Emerson a Jesse Harris, dal leggendario John Hammond a Holly Williams passando per i Low) e italiani (Eugenio Finardi, Afterhours, Africa Unite, Alberto Fortis, Quintorigo, Mau Mau, Modena City Ramblers, Bugo, Bobo Rondelli, Davide Van De Sfroos, Riccardo Sinigallia e molti altri) diventando in breve tempo un punto di riferimento, oltre che marchio di qualità, per la musica dal vivo e “on air”. Due le grandi novità della stagione, la prima è la location; sarà infatti il TOM. The Ordinary Market di Milano ad ospitare la nuova edizione dei Rock Files Live. Situato nel centro storico di Milano, affacciato sulla meravigliosa Piazza Vetra, TOM è un luogo diverso, un ambiente accogliente dove sedersi per assaporare cibi provenienti da tutto il mondo e cocktail deliziosi accompagnati da musica di qualità. Come i piatti prendono spunto dalla cucina internazionale anche il menù degli eventi musicali è ricco, vario e di altissimo livello. Da qui l’incontro con LifeGate e la decisione di unire le forze. Per festeggiare l’inizio di questa nuova avventura ci sarà un ospite davvero d’eccezione, Renzo Arbore. L’artista, cantautore, showman napoletano racconta la sua passione per la musica e presenta il nuovo album “… E Pensare Che Dovevo Fare il dentista”. La musica è gentilmente offerta dagli spumeggianti swingers Sugar Pie & The Candymen. Aprono la serata gli Alti & Bassi, quintetto vocale milanese che presenta in anteprima l’ultimo disco “La Nave dei Sogni”. Questa la seconda novità del 2015: la presenza di un artista “emergente” ad aprire la serata. Un’occasione per far conoscere nomi non ancora noti, che rispecchia e prosegue la linea che Ezio Guaitamacchi ha dato allo show, sempre tesa verso la qualità, con un occhio di riguardo alle novità e alle scelte della programmazione musicale di LifeGate, come lui stesso spiega: “Mi piace raccontare la musica attraverso la voce dei protagonisti mescolando il "live" con le storie dietro le canzoni. È una formula che funziona, in grado di soddisfare l'appassionato e il competente e di incuriosire il neofita". Per prenotare il vostro accredito per la serata di lunedì 19 gennaio, compilate il form qui