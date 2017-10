Torta di zucchine e ricotta

Ingredienti 4 zucchine 200 g di ricotta 150 g di formaggio di capra sbriciolato 4-5 cucchiai di parmigiano grattugiato 2 scalogni tritati 2 uova scorza di un limone aneto fresco tritato 2 spicchi d'aglio olio extravergine di oliva sale pepe a piacere Preparazione Lavare le zucchine e grattugiarle a julienne. In uno scolapasta mettere le zucchine tagliuzzate con il sale e lasciate riposare per dieci minuti. Spremere per eliminare il più possibile l’umidità. Mettere da parte. In una ciotola capiente mescolare la ricotta, il parmigiano, gli scalogni tritati, l’aglio, l’aneto e la scorza di limone grattugiata. Incorporare le uova e continuare a mescolare. Aggiungere le zucchine grattugiate e poco sale e pepe, mescolare. Ungere una teglia da forno rotonda a cerniera con il burro o con l’olio, versarvi il composto di zucchine e ricotta. Infornare in forno già caldo a 180 gradi per 25 minuti. Cospargere con il formaggio di capra sbriciolato e rimettere in forno per altri 8-10 minuti, fino a quando il formaggio di capra si sarà ammorbidito. Se serve, dorare pochi minuti con il grill. Togliere dal forno e lasciar raffreddare cinque minuti, quindi estrarre la torta dallo stampo. Raffreddare completamente, servire a temperatura ambiente con un filo d’olio e qualche rametto di aneto.