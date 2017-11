Torta di radicchio

Ingredienti per la pasta: 270 g di farina di frumento semintegrale 25 g di lievito di birra fresco peperoncino rosso in polvere olio extra vergine di oliva sale Ingredienti per il ripieno: 800 g di radicchio trevigiano 100 g di fontina 10 olive nere 1 cipolla media peperoncino rosso in polvere olio extra vergine di oliva sale Preparazione Disporre la farina a fontana su un piano adatto a impastare e versare nell'incavo il lievito (che avrete fatto prima sciogliere in una tazza d'acqua tiepida), un pizzico di sale, un pizzico di peperoncino, un cucchiaio di olio. Lavorare bene con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo, da lasciar riposare coperto per almeno mezz'ora. Lavare il radicchio, tagliarlo in pezzi grossi, farlo saltare con olio e cipolla tritata fine e lascair cuocere a fuoco moderato. Salare e a cottura ultimata aggiungere un po'di peperoncino a piacere. Dividere a metà la pasta lievitata. La prima metà, dopo averla stirata, servirà per rivestire il fondo di una tortiera rotonda (rivestita con carta forno oppure unta). Distribuivi sopra la fontina tagliata a fettine sottili, il radicchio cotto e le olive, dopo averle snocciolate. Stirare la pasta rimasta e coprire, chiudendo bene ai bordi. Cuocere in forno caldo a 200° per circa 30 minuti. www.teresadellefragole.it