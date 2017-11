Torta di ricotta con menta e mandorle

Ingredienti Per la pasta frolla 200g d burro (oppure 100 g + 1 vasetto yogurt naturale intero) 100 g di zucchero di canna integrale 2 uova intere 1 cucchiaino di lievito in polvere 100 g di farina di kamut integrale 100 g. di farina di farro integrale 100 g di fecola patate Per la farcitura 250 g di ricotta 1 uovo intero 1 bicchiere di latte 1 mazzetto di menta 2 pugni di mandorle 50 g d zucchero di canna integrale 1 cucchiaio di fecola di patate zucchero a velo, foglioline di menta Preparazione Lasciare il burro a temperatura ambiente qualche ora, fino a che risulterà morbido. Disporre la farina a fontana aggiungendo il lievito e lo zucchero. Mettere al centro le uova e il burro ammorbidito. Impastare con la punta delle dita e, quando l'impasto sarà omogeneo, fermarsi. Mettere tutti gli altri ingredienti nel mixer e frullare. In una teglia da forno stendere uno strato di pasta, farcire con la crema frullata e coprire con un altro strato di pasta, più sottile del precedente. Infornare in forno preriscaldato a 150° per 30/40 minuti. Sfornare, lasciar raffreddare. Prima di servire spolverare la fetta (e il piatto) con poco zucchero a velo, guarnendo con foglioline di menta. Micol Seris