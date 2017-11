Torta integrale “lamponi e cioccolato”

Ingredienti 200g di farina integrale di farro 6 uova 100 g di malto di mais 50g di zucchero di canna integrale (tipo Dulcita) 50g di zucchero d?acero 1 presa di sale 1 cucchiaio di cannella 1 puntina di coltello di chiodi di garofano macinati 1 cucchiaio di Kirsch (facoltativo) 50g di mandorle 50g di nocciole 1 bustina di lievito cremortartaro 200g di cioccolato amaro olio essenziale di limone per alimenti 1 cestello di lamponi (in inverno surgelati ) Preparazione Separare le uova. Montare a neve gli albumi e metterli in frigo. Mescolare i tuorli con i dolcificanti, il sale, cannella, chiodo di garofano e Kirsch. Tostare le nocciole e le mandorle. Macinarle. Aggiungerle e mescolare. Mescolare la farina di farro con il lievito, aggiungere e mescolare. Aggiungere i lamponi. Preriscaldare il forno a 200° circa. Incorporare gli albumi montati a neve ed infornare. Cuocere per circa 40/45 minuti. Lasciare raffreddare. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, aggiungere qualche goccia di essenza di limone e spalmare sulla torta. A piacere, decorare con cocco grattugiato. Notizie e consigli Il kirsch è un'acquavite ricavata dalle ciliegie che si sposa molto bene con il gusto del cioccolato. Lo zucchero d?acero è prodotto nel Quebec secondo un?antica lavorazione tradizionale indiana. Si può acquistare via internet e nei negozi di alimenti naturali ben forniti. A cura di Farida per www.teresadellefragole.it