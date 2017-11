Torta kibrizli

Ingredienti per 6 persone 150 g di semolino 120 g d zucchero di canna 150 g di mandorle sgusciate mezza bustina di lievito in polvere 5 uova 2 cucchiai di acqua di fior d'arancio (reperibile nei negozi di prodotti etnici) 1 limone 3 cucchiai colmi di miele semi sesamo (non tostati) sale Preparazione Montare i tuorli con lo zucchero, la scorza del limone grattugiata e successivamente il semolino, le mandorle tritate molto fini, il lievito, un bicchier d'acqua e l'acqua di fior d'arancio (è molto comodo usare il mixer). Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e unirli delicatamente al composto. Versare il tutto in uno stampo ricoperto di carta da forno. Cospargere abbondantemente la superficie della torta con semi di sesamo e cuocere in forno a 180° per circa 45 minuti. 10 minuti prima del termine della cottura scaldare per qualche istante il miele, togliere dal fuoco e unire il succo del limone spremuto. Versare lo sciroppo sul dolce e lasciar raffreddare. Notizie e consigli Questa soffice torta proveniente dal mondo arabo è molto leggera, totalmente priva di grassi e ricca di vitamine, sali minerali e... profumo d'oriente dall'acqua di fior d'arancio. Giulia Tommasi