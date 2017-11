Tortina del contadino alle pere

Ingredienti per circa 8 tortine 130 g di farina integrale 1 pera media 2 uova medie 50 g di parmigiano grattugiato 60 ml di latte 60 ml di olio extravergine d'oliva 50 g di parmigiano a cubetti 1 cucchiaino di lievito 1 cucchiaio di miele di acacia sale e pepe q.b. Strumenti: pirottini in alluminio o carta Preparazione Disporre la pera tagliata a cubetti molto piccoli in una padella antiaderente e farla appassire e caramellare a fuoco medio per circa 5 minuti aggiungendo un cucchiaino di miele. Poi lasciarla raffreddare. In una ciotola capiente, sbattere i liquidi della ricetta: uova, latte e olio, a cui si aggiungeranno sale e pepe. Amalgamare il tutto con l'aiuto di una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo ma liquido. Aggiungere ora la farina, il lievito, il formaggio grattugiato e quello a cubetti. Unire anche la pera cotta con il miele, mescolare bene il tutto e versare nei pirottini. Infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi e far cuocere per circa 25 minuti. Notizie e consigli Al posto del miele di acacia è possibile utilizzare anche il millefiori o il miele di tiglio. Le tortine si possono inoltre aromatizzare con un pizzico di rosmarino o di timo, mentre la pera può essere sostituita con una mela renetta. Ricetta a cura di vegolosi.it