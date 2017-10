Toshiba “inventa” la stampa cancellabile

È grazie ad un toner speciale di colore blu e ad un dispositivo in grado di renderlo latente (un po' come l'inchiostro simpatico), che il nuovo sistema e-STUDIO306LP/RD30 è in grado di cancellare fino a 5 volte i documenti appena stampati, permettendo così di recuperare centinaia di fogli di carta. Si stima infatti che il 45% delle stampe in ufficio finiscano cestinate ancor prima della fine della giornata. Perché non inventare allora un sistema in grado di recuperare quella carta che viene buttata dopo poche ore? Il dispositivo, presentato in anteprima, consiste di due unità che operano alla velocità di 30 pagine al minuto: la prima si comporta come una semplice stampante/fotocopiatrice/fax/scanner che stampa con il particolare inchiostro blu, mentre la seconda è pensata per il riutilizzo della carta ed è in grado di decolorare il toner blu, mediante l'applicazione di calore sulla carta che da blu diventa trasparente. "Questo strumento - spiega Giulio Dal Min, product manager di Toshiba - permette di stampare i documenti non riservati e temporanei con un inchiostro che può essere reso trasparente, permettendoci di ridurre di un quinto l'utilizzo di carta in ufficio". Secondo i dati forniti dall'azienda, si avrebbe in totale una riduzione del 57% di CO2 rispetto ad un metodo tradizionale di stampa, emissioni dovute principalmente alla produzione e al trasporto della carta, senza contare naturalmente il risparmio economico. "In questo modo proponiamo un nuovo modo di lavorare - sottolinea Dal Min - perché grazie a questo dispositivo dobbiamo decidere prima quali sono i documenti che ci serviranno o meno, indirizzando verso e-STUDIO306L quelli che cancelleremo". La nuova stampante verrà proposta quest'anno a tutte quelle strutture ed aziende nelle quali il flusso dei documenti temporanei è notevole come hotel, ospedali, aeroporti, ma anche ad uffici e università. Il primo in assoluto a testare questa tecnologia sarà l'Assessorato Moda, Eventi, Expo della Provincia di Milano, promuovendo l'iniziativa "Ufficio Green: consumare meno, consumare meglio": "Una partnership importante che ci rende orgogliosi e che assume particolare rilevanza in vista di Expo 2015, che avrà proprio nella sostenibilità uno dei temi centrali", ha dichiarato Silvia Garnero, assessore della Provincia di Milano. Da oggi centinaia di fogli di carta altrimenti destinati al macero, potranno tornare utili, almeno per un po'.