Touch the Earth, il libro ambientalista per bambini di Julian Lennon

Se non ci pensano le scuole, provvedono gli artisti. Quanto sia importante imparare l'educazione ambientale fin da piccoli lo sa bene il cantautore e chitarrista Julian Lennon, 54enne primogenito di John, che ha pubblicato un libro illustrato per bambini dai tre anni in su. Touch the Earth, questo il titolo del primo di tre volumi scritti dal cantante inglese insieme all'autore Bart Davis e all'illustratrice Smiljana Coh, esce in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra per divulgare ai più piccoli alcune tematiche ambientali e in particolare il problema dell'acqua, come l'inquinamento dei mari, la necessità di acqua potabile pulita nei paesi in via di sviluppo, la filtrazione, l'irrigazione e la protezione dell'ecosistema oceanico.

Abbiamo fallito miseramente nel badare al nostro ambiente. Penso che questo libro sia un ottimo modo per avvicinare i bambini a comprendere ciò che è in gioco, per educarli e aiutarli a prendere decisioni sulle cose giuste da fare per il futuro.

Touch the Earth e il destino di "penna bianca"

Julian Lennon, attivista ambientale dalla musica ai film

Immagine di copertina: ritratto di Julian Lennon © Deborah Anderson