Toyota Auris hybrid: remix elettronico

Toyota Auris: una musica tutta nuova, rispetto al vecchio modello. Toyota sfida le agguerrite concorrenti del segmento C sfoggiando novità sorprendenti nella Auris, dalla linea al prezzo. Ora è più filante, con un'altezza abbassata di 5,5 cm e un Cx che passa da 0,292 a 0,277, da primato. Miglior efficienza aerodinamica quindi più bassi consumi ed emissioni: 13% in meno la media di tutta la gamma. "Ma il fulcro della nostra offerta rimane la versione full hybrid - ha spiegato Massimo Gargano, AD Toyota - e vogliamo renderla accessibile". L'ibrida monta un 4 cilindri 1.8 litri a benzina e un motore elettrico da 60 kW che insieme generano 136 CV, per l'ottima accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi. Il cambio è a variazione continua. Ha cerchi in lega da 17 pollici e, solo lei, può indossare l'esclusivo bianco perla riservato ai modelli eco. Se quest'auto fosse una canzone sarebbe Tanto Tempo (Kruder remix) di Bebel Gilberto: elettronica (anzi, elettrica!), fluida, rassicurante ma dinamica, veloce ma solida, corposa, concreta. Un remix ben riuscito.

Luci Davvero tante, le luci. A partire da quelle a led dei gruppi ottici. Bellissimo il pomello del cambio azzurro cielo (come gli stemmi Toyota sul cofano e sul portellone) che già abbiamo visto sulla Yaris Hybrid. Sensazionale l'offerta di lancio a soli 18.600 euro, meno di una normale segmento C benzina o diesel.