Tra il letto e l’orologio (1940-1942)

Gli autoritratti sono una costante della produzione di Munch, in particolare nell'ultimo periodo della sua vita, quando sente avvicinarsi la morte. Dopo una forte crisi nervosa e una grave malattia agli occhi Munch si isola e continua a dipingere: gli ultimi, bellissimi autoritratti gli servono per definire se stesso, un ultimo tentativo di una estenuante ricerca introspettiva. Una figura con gli occhi che sembrano già chiusi è in piedi tra due oggetti quotidiani: l'orologio, misura del tempo e il letto che definiscono lo spazio dell'esistere. Capolavoro della vecchiaia di Munch, è un'opera inquietante che mostra un uomo solo, desolato, un uomo che vive come un fantasma rassegnato fra i fantasmi del passato.