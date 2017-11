Traccia dello sviluppo storico del Budo

Possiamo dividere la storia del Budo in quattro periodi: Il Budo dei Kami, il Budo dei racconti mitologici, delle antiche gesta dei primi abitanti del Giappone come appaiono nel Kojiki e nel Nihongi, in cui i giapponesi si presentano subito come un popolo guerriero dotato di grande coraggio e di dedizione mistica tra vassallo e signore che risale al sistema patriarcale dei tempi prefeudali e persino preistorici. E' dunque nell'antica religione dei Kami, nello shintoismo che si possono individuare le prime tracce di una via del guerriero. Il Budo tradizionale dei racconti epici giapponesi, il vero e proprio Budo delle grandi guerre. Durato oltre quattrocento anni, ebbe il suo inizio nel periodo Kamakura (1185) proseguì con l'epoca Ashikaga e Momojama, si concluse all'inizio del XVII secolo e si sviluppò nello spirito Zen. Il Budo dello Shogunato è il Budo classico, delle grandi scuole e delle diverse correnti filosofiche. Iniziò con il periodo Tokugawa (1603) ed ebbe termine con la fine della società feudale (1868). Si sviluppò in un periodo di pace sotto l'influsso prevalente delle dottrine del neo-confucianesimo. Il Budo moderno nazionalista, va dalla restaurazione Meiji (1868) alla fine della guerra del pacifico. Dopo lo scioglimento dell'antica casta guerriera dei samurai e dell'ingresso del Giappone nell'epoca industriale vi è la ripresa dei principi fondamentali del Bushido tra tutto il popolo. La dottrina dominante e lo Shintoismo di stato nel suo legame patriottico e mistico verso l'imperatore. Alessandro Ormas Insegnante di Kobudo, IV dan Hontai Yoshin Ryu