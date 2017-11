Tradizione e disciplina: indicazioni teoriche e pratiche

Il buon aikidoka deve superare i peggiori nemici del Budo: la collera, la paura, il timore, il dolore, l'esitazione, il disprezzo e la vanità; e deve acquisire una grande fermezza d'animo e un immenso coraggio. La strada per raggiungere un simile risultato passa attraverso un continuo lavoro su se stessi e con gli altri; è per ciò che il rispetto di semplici regole di educazione, di convivenza e di reciproca stima diventano fondamento per lo svolgimento di una lezione efficace e per un altrettanto efficace apprendimento. Come per tutto ciò che caratterizza la nostra Società, anche nella pratica dell'Aikido è necessario che vengano stabiliti punti di riferimento e fondamenti organizzativi: praticare è fatica e sapere quali sono le caratteristiche che accomunano i dojo di Aikido non solo ci fa sentire parte di questo mondo, ma altresì ci permette di poter accedere a dojo diversi senza il timore delle regole non conosciute. A nessuno piace sentirsi escluso; tutti noi siamo e vogliamo essere parte di una comunità. In tutto il mondo, una lezione di Aikido ha caratteristiche comuni alle altre, e per dare a ciascuno un piccolo "vademecum",qui sono riportate alcune indicazioni di carattere generale e specifico, imparando le quali sarà poi semplice dedicare tutte le proprie risorse ed i propri sforzi all'apprendimento. Sono piccoli accorgimenti che ci permettono di instaurare e mantenere un corretto rapporto di convivenza con gli allievi di un dojo, e di trarre il massimo risultato sia sotto il profilo personale che interpersonale. Florindo Baldo