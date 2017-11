Training di Formazione attraverso l’ascolto e la fiducia

La parola chiave è "qui e ora", il tutto si realizza sempre adesso; attraverso l'ascolto e la fiducia possiamo riconoscere le nostre paure e trasformarle in punti di forza. La Biotransenergetica è stata presentata, dal 1988 ad oggi, in più di trenta congressi nazionali ed internazionali, in numerose conferenze ed articoli, oltre che in sei libri pubblicati da Pierluigi Lattuada fondatore e massimo esperto in materia, nonché direttore medico alla LifeGate Clinica Olistica. A lui il compito di dirigere i Corsi di Formazione presso LifeGate Clinica Olistica. Il percorso formativo consente di conseguire il titolo di Counselor transpersonale accreditato presso la Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia e di svolgere così una vera e propria professione. Training di Formazione in Biotransenergetica, di che cosa si tratta? Si tratta di un viaggio di conoscenza verso la propria natura più vera che si realizza attraverso l?apprendimento del modello teorico e della metodologia clinica della Biotransenergetica. Il percorso formativo consente di sostenere l?esame per il conseguimento del titolo di Counselor transpersonale accreditato presso la Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia. Cosa significa Counselor? Il Counselor è una nuova professione che si struttura come relazione di aiuto non direttiva, fondata su un ascolto attivo ed empatico che, in un clima di attenzione e di rispetto, pone al centro la persona con i suoi bisogni, valorizzandone le potenzialità di cambiamento, le capacità di individuare autonomamente risposte che modifichino la propria situazione esistenziale, che amplino la propria visione del mondo e di conseguenza le proprie capacità di scelta. Compito specifico del Counselor transpersonale è quello di guidare la persona attraverso i delicati passaggi dell'evoluzione della coscienza, che lascia gradualmente le problematiche personali per avventurarsi nei territori archetipici dove risiedono le dimensioni del significato esistenziale, dell'esperienza spirituale, delle qualità più genuinamente umane, dell'ipersensibilità e degli stati non ordinari di coscienza. Il Training è aperto a tutti? Tutti i possessori di diploma di scuola media superiore possono accedervi. E? indicato per chiunque voglia scoprire le proprie potenzialità attraverso un cammino interiore di risveglio spirituale. A questo proposito, collateralmente al processo formativo, ogni allievo stabilirà con il proprio docente, che dovrà approvarlo, un programma di terapia individuale o di gruppo da svolgersi nell'arco degli anni di formazione. Come si svolge?.. Come si svolge? I docenti accompagnano l'allievo mediante pratiche derivate dalle piu? recenti metodologie psicoterapeutiche e dalle antiche discipline spirituali come meditazioni, canti, danze, esercizi psicofisici e di respirazione, pratiche sciamaniche, rituali, visualizzazioni, ecc. lungo un processo che da un'iniziale esplorazione del suo mondo interiore di sensazioni, emozioni, percezioni senza apparente significato conduce verso l'indagine ed il graduale affrancamento dalla propria storia personale, il passaggio attraverso esperienze di radicale trasformazione e l'accesso alla dimensione transpersonale, luogo delle qualità spirituali e della "vera natura". Come si articola il percorso formativo? Il percorso formativo in Biotransenergetica per l?ottenimento della qualifica di Counselor Transpersonale e di Operatore di Biotransenergetica è strutturato in due moduli di due anni ciascuno per un totale di quattro anni e oltre ottocento ore. ?Guarire da dentro?, è il primo livello di formazione orientato specificamente verso la guarigione interiore. Fornisce strumenti per un viaggio di guarigione psicobiologica e psicospirituale. Dura due anni. ?Arte del dono di sé?, è il secondo livello di formazione orientato specificamente verso l'ascolto e la cura dell' altro. Fornisce strumenti per facilitare nell'altro la guarigione psicobiologica e l'evoluzione psicospirituale, l'esplorazione degli stati di coscienza e della dimensione transpersonale. Dura due anni alla fine dei quali, dopo la discussione della tesi finale, sarà possibile accedere all?esame per l?orientamento alla qualifica di Counselor Transpersonale e di Operatore in Biotransenergetica. Counselor e Operatori di Biotransenergetica possono poi accedere a ?Mu?, il terzo livello di formazione orientato specificamente alla consapevolezza e alla devozione. Fornisce strumenti per la fermezza nella seconda attenzione e la permanenza nel cuore. Dura tre anni. Conferisce la qualifica di Docente. La formazione di base si svolge nell'arco di seminari esperienziali strutturati in week end per un minimo di sedici giorni l'anno per due anni. Il passaggio all'anno successivo è scandito dalla frequenza alla settimana intensiva e dal superamento delle prove richieste. I diversi seminari vengono tenuti da uno o piu? docenti abilitati dalla Società Italiana di Biotransenergetica. Informazioni e chiarimenti presso LifeGate Clinica Olistica : tel. 02 4333551