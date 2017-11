Treccia ripiena di pere e uvetta

Pasta per la treccia: 2 tazze di farina tipo 2 3 cucchiai di olio di girasole 1 pizzico di sale buccia di ½ limone tritata 1 cucchiaio di tahin 3 cucchiai di malto succo di mela q.b. 1/2 bustina di lievito. Ripieno: 1 kg di pere a fettine buccia di ½ limone tritata sale q.b. 50 g noci sgusciate 150 g uvetta biscotti secchi q.b. 1/3 bicchiere mirin salsa dolce di riso 2 cucchiai di farina di carruba cannella. Preparazione Mettete in ammollo l?uvetta per 15 minuti in acqua tiepida. In una terrina mescolate la farina, il lievito, la granella di nocciole polverizzata in un macina-caffè, la buccia di limone e un pizzico di sale. Aggiungere l?olio e lavorare la farina con le mani fino a che l?olio sarà assorbito bene. Unire il malto, il succo di mela e impastare velocemente fino ad ottenere un impasto morbido che si avvolgerà in un canovaccio. Nel frattempo porre le pere in una casseruola con l?uvetta, la buccia di limone grattugiata, la cannella, un pizzico di sale e mezza tazza di acqua. Mettere a cuocere a fuoco moderato per 5 minuti circa, mescolando con un cucchiaio di legno. Unire le noci tostate e tritate, la farina di carruba, il mirin e i biscotti sbriciolati, fino ad ottenere una crema un po? consistente. Stendere con il mattarello la pasta facendo uno strato sottile e disporla sulla carta da forno. Trasportare la treccia in una teglia unta d?olio e infarinata. Distribuirvi al centro il ripieno di pere con una spatola, lasciando un bordo abbondante di pasta libera in entrambi i lati per chiudere la treccia. Porre la teglia in forno preriscaldato a 190° e cuocere la treccia per 45 minuti finché avrà assunto un bel colore dorato. Lasciar raffreddare prima di servire. Giovanni Allegro